На протяжении многих лет оказываем помощь на дороге в Москве и принимаем экстренные заявки на диагностику и ремонт грузовых автомобилей в полевых условиях. Работаем на результат для заказчика, и готовы предложить профессиональную помощь на дороге 24/7, в обмен на гарантии безотказной и безопасной работы вашей техники. По индивидуальному запросу на ремонт авто с выездом, производим закупку оригинальных комплектующих, чтобы наш мастер по ремонту автомобилей устранил неполадку в кратчайшие сроки.