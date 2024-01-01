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Устраним любую поломку

Двигатель

Переберём и настроим

От 6 000 ₽
Ремонт двигателя 24 Вольта
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Замена подшипника ступицы

Купим и заменим

От 17 000 ₽
Ремонт подшипника ступицы 24 Вольта
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Сцепление

Заменим и промоем

От 25 000 ₽
Ремонт Сцепления 24 Вольта
Подробнее

Теплообменник

Заменим и промоем

От 25 000 ₽
Ремонт Сцепления 24 Вольта
Подробнее
Все услуги
Все услуги

Зазоры клапанов

Регулировка с выездом

От 6 000 ₽
Зазоры клапанов 24 Вольта
Подробнее

Пневматика

Найдём и устраним

От 6 000 ₽
Ремонт пневматики 24 Вольта
Подробнее

Тормозная система

Найдём и устраним

От 6 000 ₽
Ремонт тормозной системы 24 Вольта
Подробнее

Компрессор

Заменим прокладку

От 15 000 ₽
Ремонт компрессора 24 Вольта
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Стоимость ремонта по фото

Мы ремонтируем любые бренды грузовиков и спецтехники

Ремонт камаза с выездом

О компании

Мы занимаемся только ремонтом грузовых автомобилей, поэтому знаем о них ВСЁ. Наши специалисты чинят то, что не смогли сделать другие мастера.

Используем только запчасти, рекомендуемые заводом-производителем

Стоимость обслуживания обсуждается по телефону и не изменится по прибытию специалиста.

Вы получаете гарантийный талон, подтверждающий наши обязательства!

Мы экономим Ваши деньги, за нами не надо переделывать! Вы можете быть уверены в 100% качестве выполняемых работ!

Услуги по диагностике и ремонту грузовиков

#1
Выезд автоэлектрика поиск неисправности в электроцепи, ремонт электрооборудования
#2
Выезд автоэлектрика- диагноста запуск двигателя, поиск и устранения неисправности
#3
Диагностика перед покупкой проверка компрессии, давления в топливной системе, форсунок и т.д.
#4
Диагностика спецтехники проверка систем управления двигателем, неисправностей трансмиссии, пневматики и гидравлики
#5
Выезд моториста дизелиста капитальный ремонт двигателя, замена навесного
#6
Выезд слесаря замена сцепления, замена ступичного подшипника, замена подвесного
#7
Выезд топливщика диагноста поиск неисправности, прокачка системы, замена форсунок и ТНВД
#8
Выезд техпомощи
отогрев грузовика, срочный запуск, доставка запчасти, диагностика

Диагностика и ремонт спецтехники

Бульдозеры

Бульдозеры

Экскаваторы

Экскаваторы

Тракторы

Тракторы

Грузовики

Грузовики

Дизельные
электростанции

Дизельные электростанции

Погрузчики

Погрузчики

Автокраны

Автокраны

Вилочные погрузчики

Вилочные погрузчики
Сотрудник 24 Вольта Иванов Денис

Иванов Денис

опыт работы 15 лет

Специалист по пневмосистеме вабко, халдекс и кнорр бремзе

46
положительных отзывов
Сотрудник 24 Вольта Геннадий Петров

Геннадий Петров

опыт работы 11 лет

Автоэлектрик диагност по европейским грузовикам и спецтехнике

29
положительных отзывов
Сотрудник 24 Вольта Сергей Оськин

Сергей Оськин

опыт работы 10 лет

Слесарь специализируется на замене сцепления с выездом, замена ступичного подшипника, замена крестовины кардана, тяги рулевой

32
положительных отзывов

Всё дело в мастерах

28

штатных специалистов

32

грузовика чиним в день

10 лет

средний стаж мастера

Наши мастера

Используют современное диагностическое оборудование
Предельно аккуратны и вежливы
Все работы документально фиксируются
Всегда приезжают вовремя, а если всё-таки случится форс-мажор - позвонят и предупредят

Наши работы

Заглох в Москве

Выявленная причина неисправность: сгнил провод на управлении двигателя, электрик приехал, сделал диагностику и устранил проблему на месте.

Мастер доехал за:

30 минут

Устранил неисправность за:

40 минут

Стоимость работ с запчастями:

2000 р

Экономия на эвакуаторе 15 000 ₽

Замена сцепления на автокране Галичанин 32т.

Мастер доехал за:

30 минут

Устранил неисправность за:

90 минут

Стоимость работ с запчастями:

6000 р

Экономия на эвакуаторе 15 000 ₽

Диагностика даф 105

Мастер доехал за:

25 минут

Устранил неисправность за:

20 минут

Стоимость работ:

1000 р

Экономия на эвакуаторе 15 000 ₽

Заключаем договоры с Организациями и Физическими лицами на полный Аутсорсинг транспортных средств

При заключении договора с нашей компанией Вы получаете ряд значительных преимуществ:

Круглосуточная поддержка. Время реакции на аварийную заявку – не более 4 часов.

Выделенный менеджер под Ваш автопарк

Скидка на все виды работ

Почему стоит выбрать именно наш автосервис с выездом к автомобилю?
На протяжении многих лет оказываем помощь на дороге в Москве и принимаем экстренные заявки на диагностику и ремонт грузовых автомобилей в полевых условиях. Работаем на результат для заказчика, и готовы предложить профессиональную помощь на дороге 24/7, в обмен на гарантии безотказной и безопасной работы вашей техники. По индивидуальному запросу на ремонт авто с выездом, производим закупку оригинальных комплектующих, чтобы наш мастер по ремонту автомобилей устранил неполадку в кратчайшие сроки.
Устанавливаем доступную стоимость на широкий спектр услуг по ремонту грузовых авто на выезде в Москве: замена сцепления, подвесного, ремня генератора и ремонт компрессора грузовика. Оказываем круглосуточную автопомощь на дороге и устраняем неисправности вне зависимости модели или серии коммерческого транспорта.

Грузовая техпомощь 24 Вольта - это ремонт грузовых автомобилей с выездом к месту поломки. Город Москва и область мы охватываем выездом до 300 км. Ремонтируем и диагностируем неисправности по электрике, механике, пневматике и топливной системе. Покупаем запчасти и доставляем их на место поломки с последующим ремонтом. Для нас техпомощь на дороге - это не вид заработка, это стиль жизни!

С нами вы экономите своё время, деньги за эвакуатор, нервы, и если нужен поиск запчасти, мы найдём их и согласуем цены с вами. В наших автомобилях технической помощи есть все необходимые инструменты от компьютерной диагностики грузовиков до работ по механической части, например замена сцепления. Перевозите больше груза, развивайтесь, покупайте новые грузовики, зарабатывайте больше! А мы Вам в этом поможем!

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Среднее время приезда мастера - 20 минут
Сумма среднего чека - 5000 рублей

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Перезвоним в течение 1 минуты
Автоэлектрик-диагност выедет в г.Москва и по Московской области

Нажимая на кнопку "Отправить", я подтверждаю своё согласие на получение звонков и SMS от "Техпомощь 24 Вольта", а также обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности компании